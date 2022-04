Alessio Romagnoli, capitano del Milan, sarà assente nella gara di questa sera contro il Bologna per un’infiammazione all’adduttore

Come appreso da Milannews24.com, Alessio Romagnoli sarà out questa sera contro il Bologna per un’infiammazione all’adduttore sinistro.

Il difensore – ormai promesso sposo ai colori biancocelesti – è quindi da valutare in vista del big match dell’Olimpico tra Lazio e Milan del 24 aprile.