Infortunio Radu: si allungano i tempi di recupero. Le ultime sul difensore

Infortunio Radu: si allungano i tempi di recupero del difensore biancoceleste

La Lazio è in apprensione per le condizioni di Stefan Radu. Come riportato da Il Messaggero, il difensore rumeno salterà il derby, non andrà nemmeno in panchina a causa di una caviglia gonfia, che va ad aggiungersi a una fascite plantare di cui già soffriva.

I tempi di recupero, dunque, potrebbero allungarsi. Ma potrà essere utile sia a lui che a Maurizio Sarri.