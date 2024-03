Infortunio Provedel, il portiere ha un obiettivo preciso per il rientro: vuole quella gara

Infortunio Provedel, il portiere ha messo nel mirino il derby con la Roma del prossimo 7 aprile: già iniziato il recupero

Come riportato dal Corriere dello Sport, Ivan Provedel, in attesa di ulteriori esami, dovrà stare lontano dalla Lazio per almeno un mese dopo la brutta distorsione alla caviglia rimediata nel finale della gara persa lunedì contro l’Udinese all’Olimpico.

Il portiere, che salterà anche la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juve, oltre alle due gare di campionato contro il Frosinone e sempre contro i bianconeri di Allegri, ha messo nel mirino il derby del 7 aprile contro la Roma.