Infortunio Provedel, passi avanti per il portiere: gli aggiornamenti sulle condizioni dell’estremo difensore della Lazio

Come riportato da Il Messaggero, c’è fiducia in casa Lazio per quanto riguarda le condizioni del portiere, Ivan Provedel.

L’estremo difensore biancoceleste, dopo la distorsione alla caviglia (con interessamento del legamento) rimediata contro l’Udinese, è tornato a camminare e nella giornata di ieri ha assistito all’allenamento dei suoi sostituti a Formello.