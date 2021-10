Infortunio Pessina, il giocatore esce in barella: Lazio a rischio?

Brutto infortunio per Pessina in Atalanta-Milan: il giocatore esce in barella. Anche la sua presenza con la Lazio a rischio?

Brutto infortunio per Pessina in Atalanta-Milan: il giocatore è uscito in barella. Si pensa che si tratti di un problema muscolare, molto probabilmente al flessore, che il giocatore si è causato in uno scontro di gioco con Tomori.

L’atalantino sarà quindi costretto a saltare gli impegni in Nazionale. I controlli ora faranno chiarezza sull’entità dell’infortunio, ma potrebbe essere a rischio anche la sua presenza nel match con la Lazio, in programma il 30 ottobre.