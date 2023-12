Infortunio Pellegrini, sospiro di sollievo per la Lazio! Cosa filtra sul terzino

Infortunio Pellegrini, grande sospiro di sollievo per Maurizio Sarri: il terzino sarà regolarmente a disposizione con l’Udinese

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Lazio si è tirato un grande sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Luca Pellegrini.

Il terzino, uscito per un problema al polpaccio nel secondo tempo col Frosinone, non ha manifestato lesioni e non avrà bisogno nemmeno dei classici controlli di rito. L’ex Juve sarà regolarmente a disposizione di Sarri già per la gara del 7 gennaio con l’Udinese.