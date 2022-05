Infortunio Pellegrini, l’esterno si allena: recuperato per la Lazio?

Luca Pellegrini è tornato ad allenarsi in casa Juve. Allegri lo recupera per la finale di Coppa Italia e per la sfida alla Lazio

Pellegrini ha preso parte regolarmente all’allenamento di rifinitura alla vigilia di Juve Inter, finale di Coppa Italia in programma domani all’Olimpico di Roma.

L’esterno italiano aveva saltato l’ultima partita contro il Genoa dopo la dolorosa botta in allenamento ricevuta una settimana fa che gli aveva provocato una distorsione alla caviglia. Pellegrini si giocherà il posto da titolare con Alex Sandro, vista l’assenza di De Sciglio per squalifica. A questo punto, salvo ricadute, il terzino sarà a disposizione di Allegri anche per la sfida di lunedì sera contro la Lazio nella penultima giornata di Serie A.