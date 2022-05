Infortunio Pellegrini, le condizioni del terzino della Juve. Lazio a rischio?

Luca Pellegrini, terzino della Juve, ha subito un infortunio in allenamento: sfida con la Lazio a rischio? Le ultime

Pellegrini lascia l’allenamento zoppicando.

Il terzino della Juve è rimasto terra (mettendosi le mani in faccia) dopo un brutto colpo ricevuto durante la seduta di lavoro alla Continassa. L’ex Genoa è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo. Le sue condizioni per la partita di venerdì sera contro i rossoblù e per quella di lunedì 16 maggio contro la Lazio sono da valutare.