Infortunio Pellegrini, out per Cagliari Lazio: il motivo dell’assenza del terzino

Infortunio Pellegrini, gli ultimi aggiornamenti in vista della sfida di questa sera a Cagliari. La situazione

Secondo quanto riportato da Repubblica, stasera Baroni per la sida tra Cagliari e Lazio, oltre ai lungodegenti Patric, Lazzari, Vecino e Tavares, dovrà fare a meno anche di Pellegrini, fermato dal torcicollo. Difesa in emergenza, quindi, con il solo Gigot disponibile per la retroguardia. Queste le ultime notizie in vista della gara odierna.