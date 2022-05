Infortunio Pedro, niente rischi: con la Juve al massimo in panchina

Pedro sta cercando di recuperare dall’infortunio al polpaccio ma nessuno vuole correre rischi: con la Juve al massimo in panchina

In casa Lazio si procede con molta cautela per quanto riguarda l’infortunio al polpaccio di Pedro. Lo spagnolo è segnalato in lieve miglioramento (ieri ha cominciato dei piccoli lavori sul campo) ma nessuno vuole correre rischi.

Come riporta Il Messaggero oggi in edicola, con la possibilità concreta che l’ultima sfida contro il Verona sia decisiva per l’Europa, Sarri vorrebbe avere pienamente a disposizione l’ex Roma proprio per quella partita. Lunedì contro la Juventus dunque Pedrito andrà al massimo in panchina