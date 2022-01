Infortunio Pedro, lo spagnolo punta la Fiorentina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Buone notizie in casa Lazio: Pedro è sulla via del recupero e punta la Fiorentina, prossima avversaria in campionato

In casa Lazio c’è un motivo per sorridere. Il motivo è legato alle condizioni di Pedro. Lo spagnolo, come sottolineato da Il Tempo, sa sfruttando la sosta per tornare a disposizione.

L’ex Chelsea e Barcellona avrebbe messo nel mirino la Fiorentina. Il match contro i viola è in programma sabato 5 febbraio al Franchi. Il suo rientro in gruppo dovrebbe arrivare la settimana prossima. Pedrito brucia le tappe e Sarri gongola: potrebbe riabbracciare il suo giocatore più importante con un vero e proprio recupero record.