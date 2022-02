Infortunio Pedro, risentimento alla caviglia? Oggi gli esami

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Pedro, lo spagnolo oggi si sottoporrà a nuovi esami per capire l’entità del problema che lo ha costretto al cambio

Un’altra tegola per Sarri. Il tecnico conta gli uomini in vista della gara contro il Porto: Immobile è ancora in dubbio, Zaccagni sarà squalificato e Pedro ha accusato un fastidio alla caviglia, nella gara contro l’Udinese.

Lo spagnolo ha chiesto il cambio al minuto 23 del match per un probabile risentimento, oggi si sottoporrà a nuovi esami per capire l’entità del problema e i tempi di recupero.