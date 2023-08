Infortunio Pedro, controlli in Paideia per lo spagnolo. Le ultime

Pedro, esterno della Lazio, si è recato in Paideia per dei controlli dopo l’infortunio alla caviglia: lo spagnolo comunque non preoccupa

Oltre a Isaksen, per il quale sono in corso le visite mediche, anche Pedro si è recato in Paideia.

Per lo spagnolo della Lazio controlli alla caviglia infortunata nell’amichevole contro l’Aston Villa. Filtra ottimismo sulla possibilità che l’ex Barcellona sia regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti a Formello, prevista per mercoledì.