Infortunio Pedro, lo spagnolo in Paideia per svolgere nuovi esami

Infortunio Pedro, lo spagnolo si è recato in Paideia per sottoporsi a nuovi esami: il mister spera di riaverlo in gruppo già domani

Pedro si è recato in Paideia per sottoporsi a nuovi esami. Sarri lo aveva preannunciato nel post gara contro la Sampdoria e oggi lo spagnolo ha raggiunto la clinica per valutare lo stato di recupero dell’infortunio.

Il mister spera di riaverlo in gruppo per iniziare a preparare la sfida contro la Juventus e nella volata finale di campionato.