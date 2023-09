Infortunio Pedro, ottimi segnali dallo spagnolo. ULTIMISSIME

Infortunio Pedro, buoni segnali dallo spagnolo: ieri seduta differenziata tra parte atletica e pallone: con la Juve ci sarà

Buone notizie in casa Lazio per quanto riguarda le condizioni di Pedro. Lo spagnolo si è affacciato ieri per la prima volta sul campo dopo una settimana passata ai box dividendosi tra parte atletica e lavoro col pallone.

Da martedì l’ex Barcellona dovrebbe tornare definitivamente in gruppo: Sarri conta di averlo a disposizione per la Juve.