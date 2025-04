Infortunio Patric, il difensore biancoceleste al lavoro per tornare disponibile quanto prima possibile: le immagini da Formello – FOTO

Condividi via email

Infortunio Patric, il difensore al lavoro per tornare a disposizione di Baroni il prima possibile: le immagini dall’infermeria biancoceleste

Uno dei grandi indisponibili della Lazio in questo importante quanto delicato finale di stagione di Serie A è sicuramente il vice campitano. L’infortunio Patric ha seriamente messo in difficoltà Baroni per le sue scelte ed ora sembra essere sempre più vicino al rientro.

A mostrare le proprie condizioni è stato il difensore stesso della Lazio il quale ha pubblicato un video dove svolge degli esercizi di riabilitazione. Ecco un’immagine della sua seduta odierna: