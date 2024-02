Infortunio Patric, Sarri incrocia le dita: in casa Lazio c’è questa speranza

Infortunio Patric, Sarri incrocia le dita per quanto riguarda il rientro del difensore: in casa Lazio c’è una speranza

Come riportato dal Corriere dello Sport, Patric è atteso oggi a Formello dopo essere volato in Spagna per curare l’infrazione all’omero rimediata contro il Lecce.

Il difensore della Lazio sarà sicuramente out contro il Cagliari: la speranza di Sarri è quella di riaverlo tra i convocati almeno per la sfida contro il Bayern Monaco anche se ad oggi filtra grande pessimismo.