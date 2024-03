Infortunio Patric, fissata la data del rientro! Le ULTIMISSIME sul difensore

Infortunio Patric, il centrale spagnolo si avvicina al rientro e spera di tornare già domani in gruppo: nel mirino la gara con la Juve

Come riporta Il Tempo, la giornata di domani sarà molto importante in casa Lazio. Dopo il giorno di riposo concesso oggi da Tudor, i biancocelesti torneranno domani ad allenarsi per preparare la gara di sabato 30 marzo all’Olimpico contro la Juve.

La bella novità dovrebbe arrivare da Patric il quale ha grosse possibilità di tornare in gruppo già a partire da lunedì. Nel mirino del centrale spagnolo c’è infatti la convocazione per la sfida contro i bianconeri. Tudor spera di portarlo almeno in panchina.