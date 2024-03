Infortunio Patric, il difensore è ormai prossimo al rientro: lo spagnolo sarà a disposizione di Tudor per la gara del 30 marzo con la Juve

In casa Lazio arrivano ottime notizie per quanto riguarda le condizioni di Patric, fermo dalla gara persa 1-2 all’Olimpico contro il Bologna. Il centrale spagnolo ha superato i problemi fisici che lo hanno afflitto in queste settimane ed è pronto al rientro in gruppo.

Come riferito dal Corriere dello Sport, Tudor, che il centrale spera di conquistare come fatto con Inzaghi e Sarri, lo avrà a disposizione per la sfida del 30 marzo in campionato contro la Juve all’Olimpico.