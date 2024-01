Infortunio Patric, corsa contro il tempo del centrale! Le ULTIMISSIME verso il Napoli

Infortunio Patric, corsa contro il tempo del difensore centrale: cosa filtra sul recupero in vista della gara col Napoli

In casa Lazio è aperta la questione relativa alle condizioni di Patric. Come riferisce Il Messaggero, il centrale, che ha saltato la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter per il problema alla spalla, vuole esserci domenica contro il Napoli.

Tuttavia ieri ha lavorato ancora in palestra senza affacciarsi sul campo. I prossimi giorni saranno decisivi: Sarri incrocia le dita e spera.