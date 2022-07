Infortunio Patric: problema al ginocchio per il difensore. Le sue condizioni

Infortunio Patric: problema al ginocchio per il difensore della Lazio che oggi si è allenato a parte

Non inizia bene la stagione 2022-2023 per Patric. Il difensore – fresco di rinnovo fino al 2027 – oggi si è allenato a parte, in palestra, a causa di un fastidio al ginocchio.

Le condizioni dello spagnolo saranno valutate nei prossimi giorni ma Patric oggi zoppicava vistosamente all’interno del centro sportivo di Auronzo.