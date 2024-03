Infortunio Patric, Tudor sorride: il difensore gli ha assicurato il rientro per quella partita - Lazio News 24

Infortunio Patric, Tudor può sorridere: il difensore centrale spagnolo sarà disponibile per la gara di sabato con la Juve

Arrivano buone notizie da Formello per quanto riguarda le condizioni di Patric, difensore spagnolo della Lazio ai box da tempo per diversi problemi muscolari.

Il centrale ha assicurato a Tudor che sarà regolarmente a disposizione del tecnico croato per la sfida di sabato 30 marzo contro la Juve all’Olimpico. Una pedina fondamentale per la squadra biancoceleste in un momento topico della stagione con anche le semifinali di Coppa Italia alle porte.