Infortunio Patric, ansia Lazio: si allungano i tempi per il rientro? Cosa filtra

Infortunio Patric, Lazio in ansia per le condizioni del difensore spagnolo: si allungano i tempi per rivederlo in campo?

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sull’infortunio di Patric, attualmente ai box per il problema alla spalla destra che lo terrà fuori per la sfida al Napoli di domenica.

Lazio in ansia per le condizioni dello spagnolo che, a questo punto, va considerato in bilico anche per la successiva sfida in programma a Bergamo contro l’Atalanta.