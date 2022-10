Infortunio Paredes, ci sarà contro la Lazio? Le ultime

Infortunio per il centrocampista della Juventus Paredes: il bianconero ci sarà nella sfida contro la Lazio?

Infortunio per il centrocampista della Juventus Paredes, alle prese con un leggero stiramento al ginocchio.

Il problema fisico potrebbe essere smaltito in circa 10/15 giorni, anche se occorre attendere i controlli clinici di rito. L’argentino potrebbe comunque rientrare per il match contro la Lazio, in programma il 13 novembre e ultimo prima della sosta per i Mondiali.