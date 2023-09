Infortunio Giroud, il francese salta la Lazio? Le ultime

Olivier Giroud si è infortunato con la Francia: distorsione alla caviglia per l’attaccante del Milan. Gara con la Lazio a rischio?

Arrivano brutte notizie per il Milan dalla pausa nazionali. Oliver Giroud è stato infatti costretto a chiedere il cambio dopo 25 minuti nella sfida tra Francia e Irlanda.

L’attaccante ha subito una distorsione alla caviglia in seguito ad uno scontro di gioco nei primi minuti di partita. Una bruttissima notizia per il club rossonero in vista del derby contro l’Inter in programma nel prossimo turno di Serie A e soprattutto in vista della gara del 30 settembre contro la Lazio.