Infortunio Nuno Tavares, STOP forzato per il portoghese: ecco QUANDO potrà rientrare. Fissata la DATA

Infortunio Nuno Tavares, stop forzato per l’esterno portoghese: fissata la data del possibile rientro. Ecco quando sarà

Come svelato da Repubblica edizione Roma, l’infortunio accordo da Nuno Tavares nel ritiro di Auronzo priverà la Lazio dell’esterno portoghese per quasi tutta la preparazione prima dell’inizio della nuova stagione.

La lesione al flessore dovrebbe tenerlo fuori, infatti, per almeno tre settimane, se non oltre. Ad oggi si attende il suo ritorno a disposizione per l’esordio in campionato contro il Venezia, in calendario per il prossimo 18 agosto.