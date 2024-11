Infortunio Nuno Tavares, in programma gli esami per valutare l’entità del danno

Infortunio Nuno Tavares, entro domani esami al ginocchio del terzino portoghese per valutare l’entità del danno e i tempi di recupero

Ore di ansia in casa Lazio per l’infortunio di Nuno Tavares. Il terzino portoghese ieri non era tra i convocati della sua nazionale per un problema al ginocchio rimediato in allenamento, una mialgia, come ipotizza il Corriere dello Sport.

#Tavares: accertamenti approfonditi entro domani per verificare le sue condizioni al ginocchio — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 19, 2024

Secondo Alfredo Pedullà, entro domani sono previsti degli esami approfonditi per valutare l’entità del danno e i possibili tempi di recupero per il terzino.