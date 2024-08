Infortunio Nuno Tavares, l’ULTIMO aggiornamento fa SOGNARE i tifosi! Il post social della Lazio – FOTO

Infortunio Nuno Tavares, l’ultimo aggiornamento fa sognare i tifosi: il terzino rientra finalmente in gruppo. Il post social

Buone notizie in casa Lazio sul fronte Nuno Tavares. Come testimoniato dai profili social del club biancoceleste, il terzino prelevato nell’attuale calciomercato estivo ha pienamente recuperato dall’infortunio ed è tornato in gruppo.

Da capire se Baroni lo convocherà per l’amichevole di sabato 10 agosto contro il Cadice, l’ultima prima dell’inizio ufficiale del campionato.