Infortunio Miranchuk: risentimento muscolare per il russo

Infortunio Miranchuk: risentimento muscolare per il fantasista russo che è uscito anzitempo ieri sera

Gol e infortunio. Serata a due facce per Aleksej Miranchuk, fantasista del Torino che ieri contro il Monza è uscito anzitempo per un risentimento muscolare. Da valutare quindi le condizioni del russo in vista della sfida di sabato prossimo contro la Lazio. Queste le parole di Juric.

MIRANCHUK – «Sembra che abbia un risentimento muscolare ed è uscito per questo dopo 45 minuti. Speriamo non sia niente di grave. Lo dovevamo buttare dentro perché non avevo più giocatori. Lui arriva da Gasp e sapevo che era più facile metterlo dentro subito perché i concetti sono molto simili. Lui ha qualità e ha fatto un gran bel gol».