Infortunio Milinkovic, Grujic: «Faranno di tutto per far sì che stia bene»

Infortunio Milinkovic, Grujic ha parlato delle condizioni del compagno in vista dei prossimi impegni della Serbia

Milinkovic è uscito malconcio dalla gara tra Serbia e Brasile e il pensiero va subito al prossimo impegno contro il Camerun. A parlare delle condizioni del centrocampista è stato Grujic, suo compagno di squadra, per i microfoni ufficiali del club:

«Per quanto riguarda Sergej e il suo infortunio, non sta a noi pensarci, credo che tutti faranno di tutto per assicurarsi che stia bene. Sappiamo tutti quanto Sergej significhi per la nazionale. Speriamo che tutto vada per il meglio».