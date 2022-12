Infortunio Maignan: preoccupa il polpaccio del portiere. In dubbio contro la Lazio?

Allarme in casa Milan che riguarda Mike Maignan. Il problema al polpaccio del portiere rossonero preoccupa

Come riportato da Peppe di Stefano, inviato Sky Sport, il club rossonero si aspettava delle risposte diverse e si sta procedendo con la massima cautela, nessuna ricaduta ma domani al rientro a Milano saranno effettuati nuovi esami strumentali. È in dubbio quindi la sua presenza anche per l’ultima giornata del girone di ritorno con la Lazio il 24 gennaio 2023. Possibile che si anticipi l’arrivo di Sportiello dall’Atalanta già nella prossima sessione di calciomercato invernale.