Infortunio Luiz Felipe, giovedì il rientro in gruppo?

L’infortunio di Luiz Felipe mette in dubbio la sua presenza nella sfida di sabato contro il Sassuolo: le ultime sulle condizioni

L‘infortunio di Luiz Felipe, che l’ha costretto a lasciare nel ritiro la Nazionale, mette in dubbio la sua presenza nella sfida di sabato contro il Sassuolo.

Ma, come rivelato da Il Messaggero, nella seduta d’allenamento odierna, l’italo-brasiliano ha iniziato a lavorare in quel di Formello. Il suo rientro in campo potrebbe esser fissato per giovedì. Il difensore scalpita, ma meglio non correre troppi rischi.