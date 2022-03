Infortunio Luiz Felipe, il difensore verso il forfait con il Sassuolo

L’infortunio al ginocchio di Luiz Felipe lo costringerà con ogni probabilità a saltare l’impegno di sabato contro il Sassuolo

Non giungono buone notizie sul fronte Luiz Felipe. Come riporta il Corriere della Sera infatti, l’infortunio rimediato al ginocchio in Nazionale invita lo staff medico alla prudenza. Leggero trauma distorsivo è stata la prima diagnosi, non dovrebbero esserci lesioni ma il ginocchio si è un pò gonfiato.

Per questo Sarri non vuole correre rischi e molto probabilmente lo terrà fuori dalla sfida coi neroverdi. Pronto Patric in coppia con Acerbi.