Infortunio Luis Alberto, lui furibondo per un motivo: si teme…

Infortunio Luis Alberto, si teme lo stiramento alla coscia per il Mago: lo spagnolo furioso per le condizioni del campo

Nella soffertissima vittoria della Lazio contro il Cagliari, preziosa nonostante una prestazione non brillante, c’è stata la bruttissima notizia dell’infortunio di Luis Alberto. Come riporta Il Messaggero, per il Mago si teme lo stiramento alla coscia. Lo spagnolo dà la colpa alle condizioni del campo, era furioso come confermato da Patric, a Lazio Style Channel, nel post-partita

«È incazzato nero con il campo. Soprattutto per i giocatori come lui diventa difficile, con la palla che si alza sempre. Ha sentito qualcosa nell’adduttore, speriamo non sia nulla di grave».