Infortunio Pellegrini, il rientro slitta? Le ultime verso la Juve

Infortunio Pellegrini, il terzino non ha ancora smaltito il problema al polpaccio e ieri non si è allenato: le ultime

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio si procede con grande cautela per quanto riguarda le condizioni di Luca Pellegrini.

Il terzino sinistro deve ancora smaltire l’ematoma al polpaccio e nella giornata di ieri non si è allenato. Il rientro in gruppo è comunque previsto entro giovedì: con la Juve Pellegrini dovrebbe andare almeno in panchina.