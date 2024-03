Infortunio Lazzari, come sta l’esterno? Tudor svela le sue condizioni. Le parole dell’allenatore biancoceleste in conferenza stampa

Alla vigilia del match contro la Juventus, è intervenuto in conferenza stampa Igor Tudor. Tra i tanti temi affrontati ci sono le condizioni di Manuel Lazzari, che si è fermato nella giornata di ieri durante l’allenamento. Il tecnico della Lazio non si è esposto particolarmente sul problema che ha colpito l’esterno. Queste le sue parole in conferenza stampa:

PAROLE – «Vediamo oggi, ha avuto un piccolo problema».