Infortunio Lazzari, problema al polpaccio per il giocatore. Sarri costretto al cambio

Infortunio Lazzari, problema al polpaccio per il terzino che è costretto a chiedere il cambio. Da capire l’entità del problema

Al minuto 25′ Sarri è costretto al cambio. Fuori Lazzari che, per un probabile problema muscolare al polpaccio, si è fermato chiedendo al Monza di buttare fuori la palla per fa entrare lo staff medico.

Il ragazzo, scuro in volto, è uscito tra lo sconforto generale, consolato dal medico sociale. Cruciali le prossime ore dove si capirà l’entità del problema soprattutto in vista della prossima gara contro la Juventus.

AGGIORNAMENTO ORE 22.17 – Come riportato dai bordocampisti di DAZN, Lazzari avrebbe sentito “bucare il polpaccio” e fermato di conseguenza per non rischiare ulteriormente.