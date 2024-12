Infortunio Lazzari, scongiurato il peggio! Arrivano novità sulle sue condizioni: ecco quando può tornare

Infortunio Lazzari, le ultime novità sulle condizioni del giocatore: scongiurato il peggio

In casa Lazio negli ultimi due allenamenti prima della gara contro l’Atalanta, si è fermato anche Lazzari. Fortunatamente gli esami effettuati ieri mattina hanno scongiurato lesioni muscolari.

Comunque l’esterno dovrà rimanere a riposo per due o tre giorni. Per questo sarà fuori dalla lista dei convocati della partita con i nerazzurri di Gasperini. Dopo di che dovrebbe rientrare, secondo quanto scrive oggi Il Corriere dello Sport. Lo staff medico laziale conta di recuperarlo e rimetterlo a disposizione per il derby di settimana prossima.