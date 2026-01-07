Infortunio Lazzari, brutta tegola per la Lazio! Gli aggiornamenti - Lazio News 24

News
Infortunio Lazzari, brutta tegola per la Lazio! Gli aggiornamenti
Infortunio Lazzari, il giocatore è stato costretto alla sostituzione nel corso del match tra Lazio e Fiorentina. I dettagli
Il clima di festa allo Stadio Olimpico per la sfida tra Lazio e Fiorentina è stato parzialmente rovinato da una notizia che tiene con il fiato sospeso lo staff tecnico di Maurizio Sarri. Tutto è accaduto al minuto 79 della ripresa: mentre la gara si avviava verso i titoli di coda con un’intensità agonistica altissima, Manuel Lazzari ha avvertito una fitta improvvisa alla coscia. Il difensore biancoceleste non ha esitato: si è immediatamente accasciato al suolo, richiamando l’attenzione dello staff medico e mimando il gesto del cambio.
La dinamica dell’accaduto suggerisce un classico risentimento muscolare, tipico dei giocatori che fanno della velocità e degli scatti brucianti la loro arma principale. Al suo posto è entrato Elseid Hysaj, che ha dovuto gestire i minuti finali di un match estremamente teso.
Le condizioni di Manuel Lazzari e il cambio tempestivo
Nonostante il pessimismo iniziale che cala sempre in questi casi, filtrano i primi segnali di cauto ottimismo. Secondo le prime sensazioni, sembrerebbe che il giocatore si sia fermato in tempo. La rapidità nel chiedere la sostituzione è spesso fondamentale per evitare lesioni più gravi, come strappi o stiramenti di secondo grado, che potrebbero tenere un atleta lontano dai campi per mesi. L’impressione è che il terzino abbia avvertito il “pizzico” muscolare prima che la fibra cedesse del tutto, optando per una gestione prudente del proprio fisico.
LEGGI ANCHE: Gol Cataldi, che rete da manuale contro la Fiorentina! I dettagli
Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A
Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse
Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:
SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA
SCOPRI LA PROMO GOLDBET
News
Pagelle Lazio Fiorentina: Pedro instancabile, bene Cataldi- VOTI
Pagelle Lazio Fiorentina: voti e giudizi ai protagonisti del match valido per la giornata del campionato di Serie 2025-2026 Lazio...
Lazio Fiorentina 2-2, pareggio pieno di episodi dubbi. Pedro salva i biancocelesti
Lazio Fiorentina: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 19a giornata del campionato di Serie A 2025-2026....
Lazio, Zaccagni ammonito contro la Fiorentina: salterà l’Hellas Verona
Lazio, il giocatore era già diffidato ed è stato ammonito nel corso del match contro la Fiorentina: salterà la sfida...