Infortunio Lazzari, brutta tegola per la Lazio! Gli aggiornamenti - Lazio News 24

Infortunio Lazzari, il giocatore è stato costretto alla sostituzione nel corso del match tra Lazio e Fiorentina. I dettagli

Il clima di festa allo Stadio Olimpico per la sfida tra Lazio e Fiorentina è stato parzialmente rovinato da una notizia che tiene con il fiato sospeso lo staff tecnico di Maurizio Sarri. Tutto è accaduto al minuto 79 della ripresa: mentre la gara si avviava verso i titoli di coda con un’intensità agonistica altissima, Manuel Lazzari ha avvertito una fitta improvvisa alla coscia. Il difensore biancoceleste non ha esitato: si è immediatamente accasciato al suolo, richiamando l’attenzione dello staff medico e mimando il gesto del cambio.

La dinamica dell’accaduto suggerisce un classico risentimento muscolare, tipico dei giocatori che fanno della velocità e degli scatti brucianti la loro arma principale. Al suo posto è entrato Elseid Hysaj, che ha dovuto gestire i minuti finali di un match estremamente teso.

Le condizioni di Manuel Lazzari e il cambio tempestivo

Nonostante il pessimismo iniziale che cala sempre in questi casi, filtrano i primi segnali di cauto ottimismo. Secondo le prime sensazioni, sembrerebbe che il giocatore si sia fermato in tempo. La rapidità nel chiedere la sostituzione è spesso fondamentale per evitare lesioni più gravi, come strappi o stiramenti di secondo grado, che potrebbero tenere un atleta lontano dai campi per mesi. L’impressione è che il terzino abbia avvertito il “pizzico” muscolare prima che la fibra cedesse del tutto, optando per una gestione prudente del proprio fisico.

