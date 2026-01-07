Gol Cataldi, che rete da manuale contro la Fiorentina! I dettagli - Lazio News 24

News
Gol Cataldi, che rete da manuale contro la Fiorentina! I dettagli
Gol Cataldi, il biancoceleste ha sbloccato il match tra Lazio e Fiorentina in corso all’Olimpico: i dettagli della rete
Si sta giocando in questo momento Lazio-Fiorentina allo stadio Olimpico nella cornice della 19a giornata di Serie A. Passano in vantaggio i biancocelesti al 53′ con un’azione da manuale firmata Cataldi-Vecino: il primo recupera palla sulla respinta della difesa, salvo poi avanzare e dribblare un avversario al limite dell’aria. Qui il tocco di classe, palla al centrocampista che con un 1-2 ripassa la palla al numero 32, bravo davanti a De Gea a ribadire in rete.
Tuttavia il vantaggio dura pochissimo: infatti al 56′ Gosens, servito da Fagioli, fulmina Provedel con un diagonale che va ad insaccarsi nell’angolino opposto.
