Lazio, nuovo infortunio per Nicolò Casale? Il difensore si è fermato di nuovo: le ultime sulle sue condizioni

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio c’è grande apprensione per le condizioni di Nicolò Casale.

Il centrale era rientrato in gruppo ma ieri si è fermato di nuovo: fortunatamente dovrebbe trattarsi solo di un affaticamento e non di una ricaduta.