Infortunio Lautaro, Inter con il fiato sospeso: fuori con la Lazio?

Infortunio Lautaro, preoccupazione in casa Inter per i problemi accusati dall’attaccante. Out contro la Lazio?

Allarme Lautaro Martinez e preoccupazione in casa Inter, dopo il problema muscolare accusato con la nazionale Argentina.

Secondo quanto detto dal Corriere dello Sport, si dovrà comprendere come evolverà la situazione nelle prossime ore. In ogni caso, l’attaccante argentino è destinato a saltare il match con la Lazio di sabato 16, a meno che non venga liberato in anticipo dall’Argentina di Scaloni.