Infortunio Immobile, prende corpo QUESTA ipotesi per il recupero: lo scenario sulla punta

Infortunio Immobile, scenario preciso per il rientro della punta: Ciro potrebbe andare in panchina venerdì contro il Genoa

Importante aggiornamento fornito dal Corriere dello Sport sulle condizioni di Ciro Immobile, fermo per un problema al ginocchio rimediato nel derby contro la Roma.

L’attaccante della Lazio è sulla via del recupero e avrebbe concordato con Igor Tudor di rendersi disponibile per la panchina in vista della gara di venerdì pomeriggio sul campo del Genoa. Dal primo minuto toccherà ancora una volta a Castellanos. Decisione definitiva nelle prossime 48 ore.