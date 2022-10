Infortunio Immobile, Sarri vuole rompere la dipendenza da Ciro

Infortunio Immobile, adesso la Lazio deve fare un altro scatto di mentalità e rompere la dipendenza da Ciro

Ogni ostacolo può diventare un’opportunità. L’infortunio di Immobile arriva come un fulmine a ciel sereno: la Lazio potrà riabbracciare il suo bomber solo a gennaio, nel frattempo dovrà giocare 7 gare senza di lui. Un’assenza pesante che obbliga la squadra al vero salto di mentalità.

Come riporta Il Messaggero, servirà vedere quest’emergenza come un’occasione per eliminare definitivamente la dipendenza da Ciro. Servirà un moto d’orgoglio da parte dell’intero collettivo, qualcosa in più che faccia pensare che la Lazio c’è davvero nella corsa per i piani alti.