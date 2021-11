Infortunio Immobile, Sarri sorride: Ciro ok per il Marsiglia – VIDEO

Ciro Immobile sembra aver smaltito il lieve infortunio al ginocchio ed è regolarmente a disposizione di Sarri per la gara contro il Marsiglia

La Lazio e Maurizio Sarri possono tirare un sospiro di sollievo: Ciro Immobile ha recuperato dal leggero infortunio al ginocchio (con l’aggiunta di alcuni fastidiosi sintomi influenzali) che lo avevano costretto a saltare la seduta di ieri e a lavorare a parte durante la rifinitura di questa mattina.

Come riportano i video della società sui proprio profili social, Immobile si è regolarmente imbarcato con i compagni per Marsiglia e sarà dunque a disposizione per la delicata sfida contro i francesi.