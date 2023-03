Infortunio Immobile, Ciro punta il Monza: gli aggiornamenti

Ciro Immobile ha smaltito l’infortunio subito contro il Napoli ed è pronto al rientro in campo: c’è il Monza nel mirino

Come riferito dal Corriere dello Sport edizione romana, Ciro Immobile è pronto a tornare in gruppo domani alla ripresa degli allenamenti. L’attaccante ha smaltito completamente il problema muscolare accusato contro il Napoli ed è pronto a trascinare nuovamente la Lazio a suon di gol.

Il numero 17, per evitare ulteriori ricadute, ha svolto un lavoro specifico per rafforzare muscolo e caviglia. Sarri è pronto ad inserirlo nella lista dei convocati per la sfida di domenica contro il Monza.