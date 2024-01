Infortunio Immobile, Ciro ha una speranza: ha messo nel mirino quella partita. Ma Sarri…

Infortunio Immobile, Ciro ci prova: vuole recuperare per quella partita nonostante le preoccupazioni di Sarri. Le ultime

Il 2024 è appena iniziato, ma gli impegni non mancano. La Lazio, infatti, è attesa non solo dai prossimi impegni di Serie A, ma anche dalla Supercoppa, che vedrà disputarsi la semifinale il 19 gennaio. Il 10 invece è il giorno dei quarti di finale di Coppa Italia, e in vista potrebbe esserci il derby con la Roma.

È proprio quella la partita che, secondo il Corriere dello Sport, Ciro Immobile avrebbe cerchiato sul calendario. Il capitano biancoceleste vorrebbe anticipare il suo rientro dall’infortunio occorsogli alla coscia destra. Saranno però gli esami di oggi, 3 gennaio, a stabilire con più certezza i tempi di recupero, con Sarri che vorrebbe evitare di forzarli.