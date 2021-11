Infortunio Immobile: le condizioni dell’attaccante in vista della Juve

In vista della sfida contro la Juventus è corsa contro il tempo per capire se ci sarà Immobile, domani giornata decisiva

C’è ancora speranza. Come riporta Tuttosport in vista della sfida contro la Juventus di sabato è corsa contro il tempo per capire se Immobile sarà della partita.

Dopo i controlli di domenica sera, domani è fissato un nuovo controllo, decisivo. Potrebbe trattarsi di una lesione di basso grado ma Maurizio Sarri sa bene che in questo tour de force che sta per iniziare e che verà la Lazio impegnata pima con la Juve, poi con il Napoli con in mezzo la Lokomotiv Mosca in Europa League, prime di un filotto di 9 partite in un mese fino alla pausa natalizia, rischiare sarebbe da autolesionisti. Motivo per cui ieri il tecnico ha provato le alternative.