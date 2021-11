Infortunio Immobile: oggi il test decisivo per il rientro

Smaltito l’edema al polpaccio, Immobile ieri si è allenato. Oggi l’ultima verifica per rientare dopo l’infortunio giovedi in Europa League

Si avvicina il rientro. Ieri mattina Ciro Immobile si è presentato presso la clinica Paideia per sottoporsi alla tanto attesa risonanza magnetica. In due settimane si è riassorbito l’edema e la lesione è evoluta favorevolmente. Nel pomeriggio, alle 15, è sceso in campo a Formello nella seduta di ripresa degli allenamenti della Lazio: ha svolto prima una fase di allenamento blando, ma poi ha preso parte per una decina di minuti, quelli finali, alla partitella che ha concluso la seduta.

Oggi sempre alle 15, la Lazio tornerà in campo a Formello e come riportato da la Gazzetta dello Sport la seduta sarà indicativa per valutare le condizioni di Immobile alla vigilia della partenza per la Russia.