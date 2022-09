Infortunio Immobile, Lazio in ansia: controlli di oggi decisivi

Ciro Immobile ha saltato la gara di ieri sera tra Italia e Inghilterra per un lieve problema al polpaccio: Lazio in ansia per l’infortunio

Ciro Immobile tiene in ansia la Lazio. Il centravanti biancoceleste ha saltato la gara di Nations League di ieri sera contro l’Inghilterra per un lieve problema muscolare. Le sensazioni sono positive ma solo gli esami di oggi serviranno a capire l’esatta entità dell’infortunio.

Probabile un controllo incrociato con lo staff medico della Lazio. Sarri non vuole correre rischi non essendoci in rosa alternative all’attaccante e finora ha giocato tutte le gare stagionali. A 32 anni Ciro si deve gestire: la speranza è che non sia nulla di grave ma, come riportato dal Corriere dello Sport e Il Messaggero, sia il tecnico che Lotito vorrebbero il rientro a Formello già in queste ore. Ciro con l’Ungheria vuole esserci: oggi la decisione definitiva.